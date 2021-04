Tlc: Bisio (Vodafone), occorre regia unica governo per liberare la competizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di passare da un concetto di rete unica ad una architettura e una regia unica da parte del governo che possa liberare la competizione, facendo delle gare con lotti di dimensione medio-piccola per promuovere i contributi da parte di diversi operatori che operano nel tessuto italiano, anche di quelli regionali e locali, facendo acquisire al sistema molta più resilienza". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, durante il convegno "Le nuove reti per l’industria italiana e i consumatori", organizzato dal dipartimento Telecomunicazioni di Fratelli d'Italia. "Bisogna fare effettivamente un salto in avanti nelle aree grigie - ha aggiunto Bisio -. Il nostro punto di vista è quello che bisogna ancora ricorrere all'unico vero ingrediente che ha dimostrato di essere un acceleratore, vale a dire la competizione". (Rin)