Decreto Sostegni: Anir Confindustria, comparto mense in ginocchio, introdurre leggi rinegoziazione appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore della ristorazione collettiva che si occupa di mense in ambito pubblico (scuole, ospedali, forze dell'ordine, caserme, pubblica amministrazione in genere) e privato, ha subito un duro colpo a causa della pandemia e, in prospettiva, dovrà rivedere le proprie modalità operative per via dello smartworking che diminuirà la presenza di personale sui luoghi di lavoro in maniera strutturale". Lo ha spiegato il presidente di Anir Confindustria Massimiliano Fabbro. "Si stima una perdita dei fatturati per il settore che ammonta a più di 2 miliardi di euro, in una crisi che non si risolverà con la fine del Covid e che interessa la sorte di 60mila lavoratori. Il nostro paradosso - ha detto Fabbro - è che forniamo un servizio pubblico continuando ad operare pur essendo cambiate tutte le condizioni generali del nostro lavoro: tempi, quantità, modalità di erogazione dei servizi. Con il blocco dei licenziamenti e l'uso della cassa integrazione, abbiamo poche possibilità di riallocare personale e non abbiamo nessun aiuto per intervenire su eventuali riconversioni industriali. Nessuno dei dispositivi di sostegno e ristoro ci considera per ora siamo invisibili. Un caso nazionale unico come diciamo da mesi". (segue) (Com)