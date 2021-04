Decreto Sostegni: Anir Confindustria, comparto mense in ginocchio, introdurre leggi rinegoziazione appalti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo interventi strutturali – ha continuato Fabbro – perché siamo un settore industriale. Il tetto dei 10 milioni di fatturato annuo per essere ristorati è largamente insufficiente e da subito chiediamo che la rinegoziazione dei contratti per l'erogazione dei servizi sia imposta ope legis a quelle committenze che sino ad ora non vogliono apportare cambiamenti, come già indicato dall'Anac a novembre 2020. Si tratterebbe di una disposizione importante, e a costo zero per lo Stato, poiché non richiede nessun impegno di spesa. Inoltre, vista la platea dei lavoratori coinvolti, riteniamo che per questo settore sia possibile estendere la misura prevista per la decontribuzione del costo del lavoro, già varata per il sud", ha concluso. (Com)