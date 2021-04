Anzio: Silani (FI), felice di entrare a far parte della famiglia di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice di entrare a far parte della famiglia di Forza Italia", lo comunica in una nota il Consigliere comunale di Anzio Matteo Silani, ex capogruppo di Fratelli d'Italia, annunciando ufficialmente il suo passaggio al gruppo Forza Italia. "Ringrazio il partito per questa opportunità che mi ha concesso – aggiunge – in particolar modo il Coordinatore provinciale Vincenzo Capolei e il Consigliere regionale Fabio Capolei, ai quali mi lega un solido rapporto di amicizia. Consapevole di avere una grande responsabilità, sono pronto a mettermi a disposizione dei cittadini come ho sempre fatto – sottolinea – e a lavorare con umiltà insieme ai miei nuovi colleghi. Il gruppo di Forza Italia di Anzio si è dimostrato, fin da inizio legislatura, molto attivo sia all'interno del Consiglio comunale sia all'esterno, tra le persone. È una famiglia formata da giovani capaci e da persone di grande esperienza con profonda conoscenza della politica, l'ambiente ideale per me", conclude la nota.(Com)