Scuola: Aula Senato approva mozione su matematica e digitale con 205 sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula del Senato ha approvato la mozione unitaria sull'insegnamento della matematica e dell'educazione digitale con 205 voti favorevoli, due contrari e nessun astenuto. La mozione, spiega la senatrice Maria Laura Mantovani (M5s), prima firmataria del testo, impegna il governo “a investire nel Piano nazionale per la scuola digitale, con risorse adeguate e con l'introduzione di metodologie innovative di apprendimento della matematica specialmente nella scuola primaria”. Per l’esponente pentastellata è necessario “potenziare i percorsi di formazione innovativi e multidisciplinari, in cui il pensiero umanistico e quello scientifico si rafforzano a vicenda, anche connettendo la strategia nazionale di formazione con i settori del lavoro, del welfare e dello sviluppo imprenditoriale, culturale e artistico del nostro Paese, in modo che questo approccio innovativo possa rappresentare un volano per la crescita complessiva e strutturale dell'Italia”. Infine, conclude Mantovani, serve “una formazione professionale dei docenti in sinergia con quanto previsto dal piano nazionale di formazione dei docenti” perché in Italia “si registra un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e digitale, che ostacola la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese. Non c'è altro tempo da perdere”.(Rin)