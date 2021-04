Algeria: diplomatico Usa, “il popolo algerino ha diritto a manifestare in piena libertà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono “il diritto del popolo algerino di esprimersi e di manifestare in piena libertà". Lo ha detto Gautam Rana, incaricato d’affari dell'ambasciata statunitense ad Algeri, parlando all’emittente televisiva Usa in lingua araba “Al Hurra”, interrogato sulle proteste settimanali del movimento pro-democrazia “Al Hirak”, riprese il 22 febbraio dopo una pausa di quasi un anno a causa della pandemia Covid-19. Il diplomatico ha ricordato che Washington promuove "la democrazia e le istituzioni democratiche" in tutto il mondo, sottolineando che si tratta di un "valore fondamentale" della politica estera statunitense. Questa "promozione dei valori" riguarda anche i diritti umani, lo Stato di diritto, il rafforzamento delle istituzioni e la trasparenza delle elezioni. "In definitiva, si tratta di una questione che riguarda l'Algeria: spetta al popolo algerino sviluppare le proprie istituzioni e il proprio governo", ha detto Rana. (segue) (Ala)