Algeria: diplomatico Usa, “il popolo algerino ha diritto a manifestare in piena libertà” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a una domanda sulla situazione dei diritti umani in Algeria, l'incaricato d'affari Usa si è limitato a dire: "C'è un dialogo con le autorità algerine sulla questione dei diritti umani e questo fa parte del dialogo per consolidare le relazioni bilaterali". Nel suo rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo pubblicato il 30 marzo, il dipartimento di Stato Usa ha elencato una serie di violazioni in Algeria, tra cui "gravi restrizioni alla libertà di espressione e stampa", “sostanziali ostacoli alle libertà di riunione e di associazione”, “uso eccessivo del carcere preventivo e dell'arresto di manifestanti”. Vale la pena ricordare gli Stati Uniti non hanno un ambasciatore di ruolo ad Algeri dalla fine della missione di John Desroch lo scorso agosto. Prima della sua partenza, Desroch aveva ricordato che gli Stati Uniti hanno espresso "in più occasioni il proprio sostegno al diritto dei cittadini di manifestare pacificamente per esprimere le proprie opinioni". (Ala)