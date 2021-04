Imprese: Comau Uk fornisce linea di produzione di batterie al Battery Industrialisation Centre nel Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorando a stretto contatto con gli ingegneri dello Ukbic, Comau è stata in grado di fornire tutta la tecnologia e il know-how necessari alla gestione dell'intero processo di produzione Module & Pack, dalla preparazione della cella cilindrica all'impilamento delle celle pouch, fino al montaggio del pacco batteria. Oltre ad evidenziare i continui investimenti di Comau nel settore dell'elettrificazione, il progetto può contare su oltre 45 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologie per l'automazione e la digitalizzazione di un'azienda leader nel mondo. Per soddisfare la domanda di batterie prodotte nel Regno Unito - che si stima dovrebbe raggiungere un totale di 440 gigawatt/ora all'anno entro il 2040 - lo stabilimento Ukbic, con i suoi 18.500 mq di superficie ed equipaggiato con la nuova linea di produzione Module & Pack, consentirà alle aziende britanniche di determinare se sia possibile produrre il proprio prototipo con i volumi, la velocità, le prestazioni e i costi ad oggi richiesti per potersi affermare a livello commerciale. Lo stabilimento ha sede a Coventry, in Inghilterra, a circa 50 km a sud-est di Birmingham e a 30 km dagli stabilimenti Comau di Rugby. (segue) (Com)