Imprese: Comau Uk fornisce linea di produzione di batterie al Battery Industrialisation Centre nel Regno Unito (3)

- Grazie al suo elevato livello di flessibilità, la linea di montaggio Comau supporta un'ampia gamma di dimensioni e di tipologie specifiche di prodotti, mentre la sua scalabilità le consente di gestire, quando necessario, maggiori volumi di produzione. Integrando le proprie tecnologie innovative - come moduli robotici per il montaggio, telecamere intelligenti e imaging termico, unità pick & place e tecnologie per test di tenuta a fine linea -, la soluzione contribuirà a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle batterie prodotte. Comau può inoltre supportare la validazione della tecnologia per la produzione di batterie e mettere a punto i relativi parametri di progettazione per aumentare ulteriormente l'efficienza delle soluzioni proposte. “È un onore essere in prima linea nel lavoro di sviluppo tecnologico che sarà alla base dell'ampliamento del mercato britannico dell'elettrificazione, colmando il divario tra la ricerca e lo sviluppo dei prodotti," spiega Andrew Lloyd, Automation Systems and Electro-Mobility Business Segment Leader di Comau. "Essere stati selezionati come principali partner tecnologici da Ukbic per lo sviluppo della linea di montaggio Module & Pack è il risultato della nostra ormai consolidata capacità di sostenere i clienti in ogni fase del processo di elettrificazione". (segue) (Com)