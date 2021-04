Imprese: Comau Uk fornisce linea di produzione di batterie al Battery Industrialisation Centre nel Regno Unito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La stretta collaborazione tra Comau Uk e il cliente, insieme alla determinazione nell'adottare soluzioni innovative, dimostrano come questo sia un approccio vincente per entrambe le aziende,” aggiunge John Coombes, Managing Director, Comau Uk. "Ma l'aspetto più importante è che questo stabilimento all'avanguardia consentirà a Ukbic di eliminare le barriere che possono rallentare lo sviluppo di queste nuove, promettenti tecnologie". “Siamo felici - ha commentato - Ian Whiting, Commercial Director di Ukbic - che la nostra linea Module & Pack sia già operativa: è la prima parte della struttura che i nostri clienti possono utilizzare. Fin dall'inizio, il team di Comau ci ha sostenuti nel raggiungimento del nostro obiettivo, ovvero quello di dimostrare che anche le tecnologie più all'avanguardia possono essere prodotte con i volumi, la velocità, le prestazioni e i costi richiesti per potersi affermare con successo a livello commerciale." (Com)