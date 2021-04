Lombardia: Baffi (Iv), riaprire al più presto bando regionale per edilizia scolastica su rimozione amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Regione Lombardia valuti al più presto la possibilità di riaprire il bando per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale lombardo di Italia Viva Patrizia Baffi in merito al bando che ha visto tra il 23 novembre 2020 e 18 gennaio 2021 assegnare "solo il 65 per cento delle risorse disponibili con un avanzo di oltre 5 milioni di euro su un comparto, quello dell'edilizia scolastica, per il quale i dati a disposizione delle Ats registrano la presenza di numerosi immobili su cui sarebbe invece opportuno intervenire". Per Baffi, "è indispensabile valutare di riaprire al più presto il bando, dandone la massima diffusione a Comuni e Province, al fine di favorire la massima partecipazione e utilizzare al meglio le risorse debitamente stanziate". (com)