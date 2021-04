Covid: Stefani, elaboreremo con Speranza il protocollo per cure domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Senato per l'utile sollecitazione al governo. Si tratta di un tema al centro delle nostre priorità". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in riferimento all'approvazione dell'ordine del giorno in Aula sull'istituzione del protocollo unico nazionale per le cure domiciliari dei malati di Covid-19. "Sono pronta a fare squadra col ministro Speranza per elaborare, insieme e in forma condivisa con tutte le realtà direttamente interessate, il protocollo unico nazionale per la gestione domiciliare dei malati di Covid-19, portando le specifiche esigenze delle persone con fragilità, che più di tutte hanno subito e stanno subendo l'impatto della pandemia”, aggiunge il ministro. (Rin)