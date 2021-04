Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), temi Esg condizionano sempre più le scelte degli investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle grandi aziende quotate nel mondo ha ormai azionisti che premono per un approccio basato sulla sostenibilità, e che tenga conto dei temi Esg: al giorno d’oggi gli investitori internazionali fanno le proprie scelte di portafoglio sulla base non solo dei risultati economici, ma anche del tipo di approccio che le aziende o le banche hanno verso questi temi. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenuto oggi al Sustainable Economy Forum organizzato da Confindustria e dalla Fondazione San Patrignano. “Riteniamo che l’attenzione alla sostenibilità debba tradursi anche nelle azioni delle singole persone che lavorano in azienda, e in questo senso abbiamo un fattore in più che ci consente di investire in questi ambiti”, ha detto. (Ems)