Regno Unito: ministro Esteri irlandese, stop a violenza notturna a Belfast "prima che qualcuno rimanga ucciso"

- Gli scontri notturni in Irlanda del Nord che si sono visti negli ultimi giorni devono terminare "prima che qualcuno rimanga ucciso o venga seriamente ferito". Lo ha detto il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, all'emittente "Rte". Il governo nordirlandese sta in questo momento avendo una riunione di emergenza per essere messo al corrente sull'escalation di violenza che negli ultimi giorni ha visto le due principali fazioni, quella unionista e quella repubblicana, scontrarsi per le strade delle principali città. Nella notte di ieri almeno sette agenti di polizia sono stati feriti, e un bus è stato dato alle fiamme. Diversi gruppi di unionisti e repubblicani si sono scontrati ai due lati delle cosiddette "mura della pace" di Belfast, che hanno diviso le due comunità sin da quando gli scontri iniziarono negli anni '70. La violenza giunge in seguito (e secondo alcuni a causa) della crescente frustrazione tra gli unionisti fedeli a Londra sull'applicazione del protocollo nordirlandese parte dell'accordo Brexit siglato con l'Unione europea, che prevede l'introduzione di controlli doganali per le merci in transito tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Coveney ha definito la situazione come "scene che non abbiamo visto in Irlanda del Nord per molto tempo e che molte persone pensavano facessero parte ormai della storia". Infine il ministro ha chiesto uno sforzo comune per smorzare le tensioni. (Rel)