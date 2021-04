Covid: Breton (Ue), nuovi contratti su vaccini sono inutili per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi contratti per vaccini anti Covid, magari sviluppati fuori dell'Unione europea, sarebbero inutili per gli obiettivi del 2021. Lo ha scritto su Linkedin il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, facendo il punto della situazione della produzione di vaccini in Europa. "Sebbene non abbia motivo di dubitare della potenziale efficacia, sicurezza e qualità dei vaccini sviluppati al di fuori dell'Ue, questa è una questione che deve essere valutata dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema)", ha scritto. "Ogni volta che mi è stato chiesto di commentare questi vaccini, l'ho fatto da una prospettiva industriale: possono aggiungersi al portafoglio di vaccini dell'Europa e aumentare il nostro obiettivo di immunità per l'estate 2021? Temo che la risposta sia no", ha aggiunto. "Qualsiasi azienda che desideri iniziare a produrre un nuovo vaccino avrà bisogno di almeno 10 mesi. Quindi nessuno di questi nuovi vaccini sarebbe in grado di somministrare dosi prima della fine dell'anno. Questo è il motivo per cui dobbiamo concentrare i nostri sforzi di produzione industriale europea sui vaccini già autorizzati o in procinto di esserlo", ha spiegato. (Beb)