Covid: Breton, Ue in dialogo con Usa per evitare interruzioni su linee produzione vaccini

L'Unione europea ha vinto la battaglia scientifica e sta vincendo anche quella industriale sui vaccini ed è in un dialogo con gli Stati Uniti per evitare qualsiasi interruzione nelle linee di produzione. Lo ha scritto su Linkedin il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, facendo il punto della situazione della produzione di vaccini in Europa. "Non condivido questa visione" secondo cui l'Europa ha perso la battaglia sui vaccini: "Abbiamo vinto la battaglia scientifica e stiamo vincendo la battaglia industriale", ha scritto. "Normalmente, ci vogliono dai cinque ai dieci anni per sviluppare un vaccino che funzioni. Questa volta ci sono voluti dieci mesi. Ora che abbiamo i vaccini, dobbiamo produrli in serie. Questa è un'altra grande sfida" perché "nessuna delle aziende coinvolte ha esperienza nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di questi nuovi vaccini Rna messaggeri e adenovirus". Per questo, "stiamo lavorando collettivamente contro il tempo per farlo, e i risultati sul campo sono molto incoraggianti", ha aggiunto. "La produzione di vaccini in Europa è più che raddoppiata ogni mese. Nell'ambito degli accordi di acquisto anticipato (Apa) per l'approvvigionamento per conto degli Stati membri: 5 milioni di dosi sono state consegnate a dicembre, 14 milioni a gennaio, 28 milioni a febbraio, quasi 60 milioni a marzo e prevediamo più di 100 milioni al mese per il trimestre successivo. Questo aumento della produzione mostra che l'Europa è sulla buona strada industrialmente", ha ricordato.