Covid: Breton, Ue in dialogo con Usa per evitare interruzioni su linee produzione vaccini (2)

- Il commissario ha ribadito che "il nazionalismo dei vaccini non ha senso" e che "nessun Paese è autosufficiente". Breton ha spiegato che "occorrono oltre 300 ingredienti per produrre un vaccino e le scorte provengono da tutto il mondo". Per questo, "nella massiccia fase di accelerazione della produzione che stiamo attraversando, la catena di approvvigionamento deve seguire, poiché qualsiasi interruzione della catena di approvvigionamento potrebbe avere conseguenze drammatiche sulla capacità di produzione. Ho quindi aperto un dialogo con la mia controparte americana incaricata di queste problematiche di produzione industriale per evitare qualsiasi interruzione nelle linee di produzione, in particolare per i filtri o le buste usa e getta in cui viene prodotta la sostanza del vaccino. Attraverso questo dialogo stiamo risolvendo problemi molto concreti", ha aggiunto. "Lo stesso vale ovviamente per il Regno Unito. Due terzi dei 30 milioni di dosi somministrate a cittadini britannici sono stati prodotti in Europa. Il Regno Unito dipende dall'Europa per la seconda dose", ha specificato. (Beb)