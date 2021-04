Lazio: Zingaretti visita cantiere campo sportivo Corviale, "simbolo riqualificazione periferie Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha visitato questa mattina il cantiere del nuovo campo sportivo a 11 di calcio a Corviale, nella periferia di Roma. L'iniziativa, che vede il coinvolgimento di Regione Lazio, Ater e Ssd Calciosociale, ha come obiettivo di ampliare l'offerta impiantistica sportiva e i progetti sociali per Corviale. Il nuovo campo di calcio a 11, utile per i ragazzi dell'Accademia del talento e Calciosociale, viene realizzato grazie a fondi nazionali del "bando sport e periferie", investimento di circa 600 mila euro, ad un cofinanziamento regionale di 50 mila euro e a vari sponsor. "Corviale alcuni anni fa era uno dei simboli del degrado della città, ma oggi sta diventando l'avanguardia della trasformazione delle periferie di Roma - ha detto il governatore Zingaretti -. Oggi a Corviale si segna veramente un altro passo in avanti nella riqualificazione delle periferie della città. Raddoppia l'esperimento di Calciosociale: una bellissima realtà giovanile che tanti anni fa tolse al degrado, alle mafie e al traffico della droga un pezzo di periferia. E ora si rafforza l'offerta sportiva con un nuovo campo di calcio - ha sottolineato Zingaretti -. Malgrado il Covid e tutti i problemi stiamo investendo soldi per cambiare la qualità della vita delle persone", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)