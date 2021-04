Lazio: Zingaretti visita cantiere campo sportivo Corviale, "simbolo riqualificazione periferie Roma" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convenzione tra Ater e Onlus Sociale per la gestione del campo e delle aree esterne consentirà di coinvolgere in attività sportive gratuite sempre più giovani. Per il campo sportivo e le strutture esistente viene realizzato anche un nuovo progetto di efficientamento energetico con un investimento di 165 mila euro da fondi europei per installare un impianto solare termico, pompe di calore e impianto fotovoltaico per 56 kw. Oltre ai lavori propedeutici per il nuovo campo da calcio a 11 (recinzione, movimenti, terra, etc.), Ater sta realizzando per l'estate un grande impianto polivalente con area giochi per bambini, spazio fitness, bosco urbano e percorsi benessere). È previsto un bando pubblico per individuare una gestione collettiva. All'iniziativa di oggi hanno partecipato Massimiliano Valeriani, assessore regionale all'Urbanistica, casa e rifiuti, Massimo Vallati, presidente di Calciosociale, Domenico Iannacone, giornalista e testimonial di CalcioSociale e Andrea Napoletano, direttore generale Ater Roma. (segue) (Rer)