Lazio: Zingaretti visita cantiere campo sportivo Corviale, "simbolo riqualificazione periferie Roma" (3)

- "Abbiamo invertito una inerzia nelle periferie suscitando un entusiasmo nelle persone, portando cose concrete - ha spiegato l'assessore Valeriani -. Corviale per noi è diventato una sorta di progetto pilota, perché parlare di periferie significa restituire un estetica e armonia. Cambiare la vita delle persone nelle periferie significa portare servizi. Per la giunta Zingaretti Corviale è una grande sfida e faremo altre cose per trasformare questo quartiere - ha aggiunto l'assessore -. La Regione Lazio può aiutare Roma facendo cose concrete, con la trasformazione di interi quartieri. Si sta suscitando l'attenzione dei cittadini per quello che si sta facendo. Lo dico senza note polemiche: sarebbe molto più efficace se fossimo più soggetti istituzionali a fare le stesse cose", ha concluso Valeriani. (Rer)