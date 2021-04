Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), noi attivi con vari progetti per contrastare emergenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia abbiamo oggi un’emergenza sociale, un problema di povertà che va affrontato tempestivamente. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenuto oggi al Sustainable Economy Forum organizzato da Confindustria e dalla Fondazione San Patrignano. “Preoccupano i dati recentemente diffusi dalla Banca d’Italia, che mostrano come il 40 per cento degli italiani abbia difficoltà a pagare l’affitto, e in questo scenario abbiamo avviato una serie di progetti di rilevanza sociale: in due anni abbiamo erogato oltre 17 milioni di pasti a persone bisognose, sostenendo i bisogni degli studenti e facendo finanziamento a tasso zero con periodi di rimborso lunghissimi nel tempo; senza contare che abbiamo effettuato l’anno scorsa un’importante donazione di 100 milioni di euro a sostegno della sanità”, ha spiegato. (Ems)