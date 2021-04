Myanmar: altri 20 manifestanti uccisi, il numero delle vittime della repressione sfonda quota 600

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 600 le persone che hanno perso la vita in Myanmar a causa della sanguinosa repressione delle proteste contro il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Lo indica l’Associazione di assistenza ai prigionieri politici (Aapp) dopo i 20 morti registrati ieri nelle regioni di Sagaing e Bago, rispettivamente nel centro e nel sud del Paese. La maggior parte delle vittime si è avuta nella città di Kalay, dove fonti mediche citate dal portale “Myanmar Now” hanno confermato l’uccisione di almeno undici persone durante la carica delle forze di sicurezza contro un sit-in di protesta. A Taze, ieri pomeriggio, alter sette persone hanno perso la vita in scontri con le forze della giunta militare. Si tratta delle prime vittime registrate in città: gli incidenti sono stati preceduti dall’arrivo di un centinaio di soldati in sei veicoli militari nella giornata di martedì 6 aprile. (segue) (Fim)