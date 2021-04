Myanmar: altri 20 manifestanti uccisi, il numero delle vittime della repressione sfonda quota 600 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella giornata di ieri un gruppo di attivisti ha dato alle fiamme una fabbrica cinese e bruciato una bandiera della Repubblica popolare. La Cina è considerata il principale sponsor della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar e i suoi interessi economici sono già stati oggetto di attacchi il mese scorso, quando sono state date alle fiamme 32 fabbriche cinesi. Ieri mattina è scoppiato un incendio all’interno della fabbrica di abbigliamento Joc di Yangon, di proprietà di una società cinese. Non è chiaro se vi siano feriti e quale sia l’entità dei danni. In un altro quartiere di Yangon, capitale commerciale del Paese, un gruppo di attivisti ha dato fuoco a una bandiera cinese: l’episodio è stato immortalato da una serie di foto che sono state condivise sui social. Sempre ieri mattina il capo della giunta militare, Min Aung Hlaing, è intervenuto con un comunicato nel quale accusa il Movimento per la disobbedienza civile (Cdm) di distruggere il Paese bloccando le attività di ospedali, scuole, cantieri, uffici e fabbriche. “Ci sono proteste anche in altri Paesi vicini, ma non distruggono l’economia. Quella del Cdm è un’attività che distrugge il Paese”, ha affermato il generale. (Fim)