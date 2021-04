Ucraina: Zelensky in visita di lavoro lungo la linea di contatto nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova in visita di lavoro nel Donbass. Lo ha riferito l'ufficio stampa presidenziale. Zelensky visiterà le posizioni in prima linea delle Forze armate ucraine, dove di recente "il regime di cessate il fuoco generale e permanente è stato sistematicamente violato". Zelensky si reca nel Donbass "come comandante in capo supremo per parlare con i militari e sostenere lo spirito dei soldati impegnati nella difesa del Paese", si legge nella nota della presidenza ucraina. (Rum)