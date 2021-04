Covid: Lupi (NcI), c’è un piano vaccinale, ci sia anche un piano per le riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come stiamo programmando le vaccinazioni, e il ministro Speranza, il commissario Figliuolo e Curcio ci dicono che il piano prevede che entro fine giugno saranno vaccinati trenta milioni di persone, cioè metà della popolazione italiana, con lo stesso metodo si dica quando si intende incominciare a riaprire, si pianifichino le riaperture". Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, in diretta a "Studio 24", su RaiNews24. "Occorre dare certezze - ha continuato il parlamentare -, in modo che la gente possa prepararsi: non possiamo passare il tempo solo a deprimerci con il bollettino quotidiano dei contagi e dei morti". (Rin)