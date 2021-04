Aerospazio: Thales Alenia Space, contratto con Asi per capire come vivere sulla luna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente, guiderà una compagine industriale alla quale prenderanno parte eccellenze italiane, anche di comparti non legati tradizionalmente allo Spazio: Aiko, Altec, Argotec, Design Gang, Enel, Fondazione Amaldi, Leonardo, Merlo, Nanoracks Europe, Pieco, Prima Additive, Qascom, Stellantis, Telespazio e Value Partners. "Thales Alenia Space è al centro di un approccio di cross fertilization in cui l'intera filiera spaziale e non, di grandi, piccole e medie imprese collaborerà alla realizzazione di uno studio allo scopo di analizzare gli elementi fondamentali per l'esplorazione Lunare a 360 gradi con l'obiettivo di promuovere e supportare il sistema Italia nel mondo in linea con la visione strategica dell' Agenzia spaziale italiana" – ha dichiarato Massimo Claudio Comparini amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia - "Per Thales Alenia Space l'innovazione è l'elemento chiave per mantenere e rafforzare la competitività ed indirizzare nuove sfide e questo contratto è un esempio di come attraverso iniziative di sviluppo di tecnologie abilitanti, si favoriscono opportunità provenienti da altri settori, valorizzandone sinergicamente i risultati." La partecipazione al programma Artemis rappresenta per Thales Alenia Space un grande valore strategico. Dopo l'orbita bassa terrestre e l'orbita lunare, il focus mondiale si sposta sullo sviluppo dei moduli di superficie lunare: è questa una nuova sfida che apre la strada a collaborazioni intergovernative e commerciali che si protrarranno per i prossimi 30 anni. (Com)