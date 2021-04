Slovenia: Covid, ministero Salute convoca gruppo consultivo su vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Slovenia Janez Poklukar ha convocato il gruppo consultivo per la vaccinazione nazionale per esaminare le conclusioni dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino AstraZeneca. Secondo quanto riferisce la stampa locale, al centro del lavoro del gruppo consultivo saranno le conclusioni dell'Ema secondo cui eventi di trombosi combinati a bassi livelli di piastrine devono essere presi in considerazione come effetti collaterali molto rari. Allo stesso tempo, Ema ha confermato che i benefici del vaccino superano ancora i rischi e ha invitato a continuare a utilizzare il vaccino. Dopo l'annuncio di Ema, su iniziativa della presidenza portoghese di turno dell'Ue si è svolta una riunione virtuale informale dei ministri della salute dei Paesi membri. Secondo una nota del ministero sloveno della Salute, Poklukar ha sottolineato nel suo intervento che la Slovenia continua a monitorare la situazione per adottare misure adeguate in materia. (segue) (Seb)