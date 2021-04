Slovenia: Covid, ministero Salute convoca gruppo consultivo su vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre auspicato una posizione comune a livello europeo, in particolare per quanto riguarda i criteri per il limite di età per la vaccinazione con AstraZeneca. Dopo la riunione, il ministro sloveno ha deciso di invitare il gruppo consultivo sulle vaccinazioni e avere così il parere degli esperti nazionali. Il capo del gruppo consultivo, Bojana Beovic, ha intanto fatto sapere che la Slovenia "non cambierà la sua strategia di vaccinazione per il momento". Il vaccino AstraZeneca rimane quindi riservato alle persone di età compresa tra 60 e 65 anni. "Ovviamente, questo approccio non può essere cambiato in pochi giorni, perché si parla di logistica sul campo, distribuzione di vaccini, ordinazione di vaccinazioni. Non credo abbia senso cambiare approccio in questo momento", ha spiegato ieri Beovic ai media nazionali aggiungendo che la strategia vaccinale potrebbe cambiare a partire da metà aprile, quando sono attese delle dosi di vaccino Johnson&Johnson. (Seb)