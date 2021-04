Myanmar: Regno Unito riceve notifica rimozione ambasciatore birmano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri diversi media hanno dato notizia di almeno sette manifestanti anti-golpisti uccisi nelle proteste. I siti d’informazione “Mizzima” e “Irrawaddy” hanno precisato che cinque manifestanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nella città di Kale, nel nord-ovest del Paese, mentre il portale “Myanmar Now” ha parlato di due vittime a Bago, nei pressi di Yangon. Secondo gli attivisti dell’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), sono 581 in totale le persone uccise dopo il colpo di stato. Altre 3.500 sono state arrestate, 2.750 delle quali si trovano ancora nelle carceri nazionali. Il Movimento per la disobbedienza civile (Cdm) sta continuando la sua lotta bloccando le attività di ospedali, scuole, cantieri, uffici e fabbriche. Il capo della giunta militare, Min Aung Hlaing, ha accusato il Movimento di distruggere economicamente il Paese. (Rel)