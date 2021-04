Covid: Cambiamo!, subito road map per riaperture a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia vive una condizione di grande sofferenza e le manifestazioni di questi giorni, dove ogni violenza è da condannare, lo dimostrano. Restare indifferenti sarebbe esiziale. Per questo è ormai indifferibile definire una road map per le riaperture in grado di consentire già a maggio a imprenditori, commercianti, ristoratori, di programmare il lavoro per l’estate". È quanto afferma, in un comunicato, l’esecutivo nazionale di Cambiamo per Toti. "La logica espressa anche oggi dal ministro Andrea Orlando è insufficiente e perdente. I ristori - si legge nel comunicato - sono fondamentali e casomai andrebbero calcolati sulle perdite annuali complessive delle aziende e non in modo da erogare appena una mensilità di sostegno. In questo senso, Cambiamo si adopererà anche in Parlamento con proposte e iniziative politiche. Ma la politica dei sussidi, dei redditi di cittadinanza e simili rilanciata dal ministro del Lavoro appiattisce l’Italia e inaridisce fino all’estremo imprenditori e forze vitali del Paese. Quella logica va abbandonata. È urgente continuare con tutte le forze sul piano vaccinale - conclude l'esecutivo nazionale di Cambiamo per Toti - e nel contempo ridare fiducia ai cittadini impostando un piano concreto, credibile e praticabile per le riaperture". (Com)