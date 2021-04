Vaccino: Aifa, non ci sono dati su rischi dopo seconda dose AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggior parte dei casi è stata segnalata in soggetti di età inferiore ai 60 anni e prevalentemente nelle donne. Tali eventi sono stati osservati per lo più entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Al momento non esistono dati sul rischio correlato alla seconda dose in quanto al momento essa è stata somministrata solo ad un numero limitato di soggetti". Lo dichiara la Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nell'allegato alla circolare con cui il ministero della Salute aggiorna le indicazioni per l'uso del siero per gli over 60. (Rin)