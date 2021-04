Bulgaria: Covid, sì a vaccinazioni con AstraZeneca "ma con cautela"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria continuerà a somministrare il vaccino anti Covid AstraZeneca "ma con cautela" riguardo a determinate fasce della popolazione. Sono queste le conclusioni raggiunte dal ministero della Salute di Sofia dopo il parere emesso dall'Agenzia europea per il farmaco (Ema) secondo cui eventi di trombosi combinati a bassi livelli di piastrine devono essere presi in considerazione come effetti collaterali molto rari. Allo stesso tempo, Ema ha confermato che i benefici del vaccino superano ancora i rischi e ha invitato a continuare a utilizzare il vaccino. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "Radio Bulgaria", le autorità sanitarie nazionali hanno deciso che il vaccino AstraZeneca sarà somministrato "con cautela" fra le donne di età inferiore ai 60 anni poiché sono stati segnalati casi molto rari di coaguli di sangue in questo gruppo. Alle donne che desiderano ottenere questo vaccino verrà chiesto se assumono contraccettivi, se fumano o se soffrono di pressione alta. Anche le pazienti in sovrappeso saranno attentamente monitorate. "Abbiamo somministrato 230 mila dosi di vaccino e finora non è stato segnalato un solo caso di trombosi o sanguinamento", ha dichiarato Bogdan Kirilov, direttore dell'Agenzia bulgara del farmaco. Alla videoconferenza dei ministri della salute dell'Ue tenutasi ieri sera il ministro della Salute bulgaro, Kostadin Angelov, ha insistito per una decisione uniforme a livello europeo in merito al vaccino AstraZeneca.(Seb)