Imprese: società belga Katoen Natie seglie energia solare per la sua sede italiana

- Katoen Natie, multinazionale belga specializzata in soluzioni di logistica e ingegneria, sceglie l'energia solare anche per la sua sede italiana. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, è entrato in funzione a febbraio di quest'anno, infatti, il nuovo impianto fotovoltaico da 1 MW, già operativo per produrre 1.155 MWh di energia green. Con 50 anni di esperienza e 450 dipendenti sul territorio, la sede di Cremona di Katoen Natie ha 411.000 metri quadrati di magazzini coperti, da cui partono 1000 camion al giorno, con collegamenti diretti e ferroviari ai porti liguri (Genova, La Spezia, Vado Ligure). Un colosso della logistica che non dimentica il suo impegno nei confronti dell'ambiente, come specifica Dirk Verwimp, presidente di Katoen Natie Italia. "In tutti gli edifici e le strutture in cui lavoriamo ci impegniamo per essere sostenibili, cercando di lavorare in efficienza e autoproduzione in tutte le fasi delle nostre attività, dalla lavorazione dei materiali, allo stoccaggio e al trasporto. Investiamo in soluzioni green che siano in grado, non solo di ridurre le emissioni dei gas serra dalle nostre operazioni, ma anche di ottenere un uso dell'energia più efficiente, utilizzando, ad esempio, l'energia eolica e solare, ma anche cercando tecnologie innovative. Per noi si tratta di un investimento redditizio anche dal punto di vista economico: in Italia abbiamo installato 15 MW di impianti fotovoltaici, tecnologia, oggi, tra le più convenienti, e più della metà delle nostre attività a Cremona sono gestire in autoconsumo". (segue) (Com)