Imprese: società belga Katoen Natie seglie energia solare per la sua sede italiana (2)

- Nei 33 Paesi in cui è presente, il Gruppo investe in energia verde (pannelli solari e turbine eoliche) e nella riduzione di CO2 (veicoli ed edifici), impegnandosi a ridurre l'impatto ambientale in tutte le fasi, dallo stoccaggio alla movimentazione fino alla lavorazione dei materiali, al fine di prolungare la vita delle risorse mondiali e a migliorare l'uso affidabile dell'energia a lungo termine. Un approccio ecologico dimostrato anche nell'impegno a ridurre al minimo gli imballaggi, raccogliere e purificare ecologicamente l'acqua di scarico e ridurre, riciclare e riutilizzare i rifiuti sia negli uffici che nei terminal logistici. (Com)