Istat: quasi dimezzato il turismo dei residenti

- I viaggi dei residenti in Italia nel 2020 toccano il loro minimo storico: sono 37 milioni e 527 mila (231 milioni e 197 mila pernottamenti), con una drastica flessione rispetto al 2019 che riguarda le vacanze (-44,8 per cento) e ancora di più i viaggi di lavoro (-67,9 per cento). Così l'Istat nel report relativo a viaggi e vacanze in Italia e all’estero. Per le vacanze in estate il calo si attenua (-18,6 per cento). Ciononostante, quasi 7 persone su 100 rinunciano alla vacanza estiva (erano il 37,8 per cento nel 2019, sono il 30,9 per cento nel 2020 quelle che fanno almeno una vacanza tra luglio e settembre). I viaggi all’estero crollano (-80,0 per cento) mentre le località italiane sono colpite in misura minore (-37,1 per cento) e sono meta del 90,9 per cento dei viaggi. 178 mln i pernottamenti persi rispetto al 2019 (-43,5 per cento); quasi 160 milioni quelli persi per viaggi di vacanza e oltre 18 milioni i pernottamenti persi per viaggi di lavoro. 9,8 notti la durata media delle vacanze lunghe, 9,3 notti nel 2019. 13,1 per cento i residenti che hanno effettuato almeno un viaggio in un trimestre, 24,2 per cento nel 2019.(Ren)