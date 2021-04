Croazia: premier Plenkovic, continueremo a somministrare vaccino anti Covid AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia continuerà a vaccinare i suoi cittadini contro il Covid-19 con AstraZeneca. Lo ha detto il premier croato, Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Plenkovic ha così commentato le conclusioni dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema) secondo cui esiste una connessione tra il vaccino AstraZeneca e la possibilità di rari episodi di coaguli di sangue. Plenkovic ha reso noto che i membri dell'esecutivo hanno avuto un incontro con i vertici dell'Istituto croato di sanità pubblica (Hzjz) e dell'Agenzia croata per il farmaco (Halmed). "È un dato di fatto che c'è stato un certo numero di casi in cui è stato stabilito un possibile collegamento tra questo vaccino e alcuni effetti collaterali, ma il punto di vista dell'Ema è che i benefici del vaccino superano i rischi", ha aggiunto Plenkovic. "I vaccini proteggono dalla morte e dall'ospedalizzazione, non è cambiato nulla", ha detto ancora il premier precisando che la Croazia continuerà a cercare l'opportunità di procurarsi diversi vaccini da altre società. (segue) (Seb)