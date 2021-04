Croazia: premier Plenkovic, continueremo a somministrare vaccino anti Covid AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa tenuta il 3 marzo a Zagabria, il ministro della Salute croato Vili Beros ha detto di avere avuto un incontro con l'ambasciatore russo, Andrej Nesterenko, a proposito della possibilità di acquistare dosi di vaccino Sputnik V. "La conversazione con l'ambasciatore russo non è un segno di allontanamento dalle forniture congiunte della Commissione europea, ma un segno di ricerca di metodi complementari che saranno in linea con gli elementi normativi della Commissione europea e della Repubblica di Croazia", ha detto il ministro aggiungendo che è possibile ordinare il vaccino anche senza l'approvazione centrale dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema). L'analisi dell'agenzia nazionale, ha infine osservato Beros, richiederà del tempo, "ma ci vorranno giorni o settimane, non mesi". (segue) (Seb)