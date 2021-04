Croazia: premier Plenkovic, continueremo a somministrare vaccino anti Covid AstraZeneca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi osservato che la conversazione di con Nesterenko si è svolta su iniziativa dell'ambasciatore ed è stata "costruttiva e amichevole". "Sono grato per gli sforzi dei nostri amici russi tesi ad aiutarci nella lotta globale contro l'epidemia di coronavirus perché la vaccinazione, insieme alle misure di contenimento, è un'arma importante per prevenire la diffusione del contagio", ha detto Beros. Il ministro ha poi precisato che l'Agenzia croata per il farmaco è in grado di confermare l'efficacia dei vaccini senza l'approvazione centrale dell'Agenzia europea per il farmaco, sulla base della richiesta delle autorità sanitarie croate, e abilitare le autorità ad un'importazione dei vaccini stessi. (Seb)