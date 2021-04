Tlc: Butti (Fd'I), futuro parte da telecomunicazioni e green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha dimostrato di avere le idee chiare in materia di rete unica, di telecomunicazione e digitalizzazione. Numerose sono le mozioni che abbiamo presentato, parlamentarizzando il dibattito su questi argomenti. La partecipazione di oggi da parte di importanti esponenti del governo ci accredita come interlocutori credibili con gli operatori e con l'esecutivo. La digitalizzazione permetterà all'Italia di diventare un Paese competitivo". Lo ha affermato Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Telecomunicazioni di Fd'I, a margine del convegno organizzato dal partito dal titolo "Le nuove reti per l'industria italiana e per i consumatori". Il parlamentare ha aggiunto: "Il futuro parte oggi e dobbiamo prepararci: occupazione, Pil ed economia. Le telecomunicazioni e il green sono i driver dell'economia del futuro". (Rin)