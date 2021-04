© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un mese dalla partenza del 104esimo Giro d'Italia, questa sera Palazzo Marino verrà illuminato di rosa in contemporanea a tanti altri luoghi significativi delle città in cui la competizione ciclistica farà tappa. Il Giro d'Italia, che si svolgerà dall'8 al 30 maggio, arriverà nella nostra città con la tappa finale, la cronometro individuale Senago-Milano del 30 maggio. (Com)