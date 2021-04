Energia: Repubblica Ceca, torna operativo il reattore 4 della centrale nucleare di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reattore 4 della centrale nucleare ceca di Dukovany ha ripreso a funzionare. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ctk" il portavoce della centrale, Jiri Bezdek. Il funzionamento dell'unità 4 della centrale era stato interrotto lo scorso 12 febbraio per poter sostituire una parte del combustibile nucleare e per compiere regolari ispezioni. Tutti e quattro i reattori sono ora operativi e la centrale dovrebbe poter tornare al massimo della produzione di energia entro al fine della settimana. A maggio è prevista però un'altra sospensione parziale della produzione, che coinvolgerà per i medesimi motivi il reattore 3. Con la sua capacità di 2.040 megawatt, la centrale di Dukovany soddisfa circa un quinto del fabbisogno energetico nazionale ceco. Le quattro unità che la compongono sono entrate in funzione tra il 1985 e il 1987. (Vap)