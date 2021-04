Etiopia: ministero degli Esteri, comunità internazionale non cada nella "propaganda" tigrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia "non lascerà nulla di intentato" nell'indagare sulle notizie di presunte atrocità commesse nella regione del Tigrè, tuttavia invita la comunità internazionale a non farsi "ingannare" dalla "propaganda" messa in atto dal Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). È quanto afferma in un comunicato il ministero degli Esteri di Addis Abeba, che esorta i media internazionali a non farsi influenzare dalla "campagna propagandistica" dei tigrini. "Il governo dell'Etiopia non solo simpatizza per le persone colpite e apprezza la legittima attenzione riservata alla tutela dei diritti dei civili nella regione del Tigrè, ma non lascerà nulla di intentato fino a quando non si scoprirà la verità e i carnefici non saranno consegnati alla giustizia. Tuttavia, il governo dell'Etiopia mette in guardia da notizia sbilanciate che continuano a ritrarre il governo federale come un istigatore di tutti i reati, mentre il Tplf sembra essere la vittima delle presunte atrocità e violazioni dei diritti umani nella regione", si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)