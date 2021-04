Etiopia: ministero degli Esteri, comunità internazionale non cada nella "propaganda" tigrina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia "esorta la comunità internazionale a non farsi influenzare facilmente dalla campagna propagandistica della cricca (termine dispregiativo usato nei confronti dei tigrini) del Tplf e dei suoi simpatizzanti, compresi i media internazionali che tendono a sbandierare i crimini della cricca che ha commesso atrocità ineffabili contro gli etiopi per più di tre decenni. Non va dimenticato anche che il governo dell'Etiopia ha avuto a che fare con un'impresa criminale (il Tplf) armata fino ai denti e sarebbe ingenuo escludere le possibilità di responsabilità nei confronti dei civili (da parte loro). Come abbiamo ripetutamente detto, potrebbero accadere cose indesiderabili quando si tratta di un gruppo che non esita a usare i civili come scudi umani e la loro famiglia come nascondigli", prosegue la nota. "Il governo dell'Etiopia, ancora una volta, è profondamente sgomento dalla morte di civili e dalle sfortunate circostanze che li hanno portati a subire situazioni insopportabili. Il governo ha una politica di tolleranza zero per le violazioni dei diritti umani ed è impegnato a tenere conto di chiunque sia coinvolto nelle presunte violazioni dei diritti. Il recente accordo tra la Commissione etiope per i diritti umani e l'Onu per avviare un'indagine congiunta sulle presunte violazioni dei diritti umani nella regione è una manifestazione dell'impegno del governo federale etiope a prendere seriamente la questione", afferma il ministero degli Esteri. (segue) (Res)