Etiopia: ministero degli Esteri, comunità internazionale non cada nella "propaganda" tigrina (3)

- Il problema del Tplf, è l'accusa del governo di Addis Abeba, "non è solo il crimine, ma la sua volontà di stravolgere la verità e inventare storie attraverso filmati falsi per continuare a disinformare il mondo". Il ministero degli Esteri punta il dito quindi contro quella che definisce una "campagna di disinformazione concertata dei media internazionali" che "non può essere una base per la realtà sul campo", chiede che le accuse vengano "motivate da organi indipendenti e non semplicemente affidandosi ai semplici rapporti accusatori delle agenzie di stampa" e afferma che "tutte le iniziative volte a condurre indagini indipendenti sulle presunte violazioni dei diritti umani nella regione potrebbe essere il primo passo da compiere". (Res)