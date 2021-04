Corea del Sud: Covid, governo chiude ai vaccini di produzione cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud introdurrà un sistema di certificazione digitale della vaccinazione contro la Covid-19 tramite applicazione per smartphone entro la fine del mese di aprile. Lo ha annunciato oggi il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, che ha presentato il piano come un'iniziativa tesa a far aumentare la partecipazione dei cittadini alla campagna di vaccinazione nazionale. "I cittadini saranno in grado di sperimentare un senso di ritorno alla normalità tramite un sistema di passaporti vaccinali o 'carte verdi'", ha detto il primo ministro nel corso della riunione interministeriale giornaliera sulla risposta al coronavirus. Chung ha affermato che il governo sta già lavorando allo sviluppo del sistema di certificazione digitale, e che intende basarlo sulla tecnologia della blockchain per garantire la sicurezza contro possibili furti d'identità. (Git)