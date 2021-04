Grecia: Covid, premier Mitsotakis esorta gli anziani a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha esortato i cittadini più anziani a vaccinarsi contro il coronavirus. "Faccio appello agli anziani, li supplico: vaccinatevi il più presto possibile, i vaccini sono una protezione, ci sono vaccini e appuntamenti disponibili, è un atto fondamentale di autoprotezione", ha detto il premier ellenico in un'intervista all'emittente “Star TV”. Il premier greco ha anche rivelato che il governo sta valutando di rendere obbligatoria la vaccinazione, ma che l’idea si prenderà in considerazione solo a partire da settembre. Mitsotakis non ha indicato una data per la possibile riapertura delle attività legate alla ristorazione, rinviando la valutazione al termine della Pasqua greco-ortodossa, che verrà celebrata il 2 maggio. Mitsotakis ha poi smentito l’ipotesi di elezioni anticipate per il Paese, assicurando che il suo governo durerà fino alla scadenza naturale della legislatura nel 2023. "Alla fine del nostro mandato quadriennale, voglio che i cittadini giudichino da soli se preferiscono i quattro anni di Mitsotakis o quelli precedenti, di Tsipras (Alexis, l'ex premier e leader di Syriza", ha detto il premier in carica. (segue) (Gra)