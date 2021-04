Grecia: Covid, premier Mitsotakis esorta gli anziani a vaccinarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dal ministro dello Sviluppo e per gli Investimenti, Adonis Georgiadis, è possibile una diminuzione della pressione pandemica in Grecia a partire dal 15 aprile. "Siamo nelle ultime 3-4 settimane della pandemia. Sapevamo fin dall'inizio che il picco della pandemia in Europa sarebbe stato tra il 15 marzo e il 15 aprile. Ad aprile, i negozi funzioneranno come fanno oggi", ha aggiunto. Tuttavia, ha spiegato il ministro, i centri commerciali potrebbero riaprire a partire dal prossimo lunedì, 12 aprile. Per quanto riguarda ristoranti, caffè e bar, ha stimato che potrebbero aprire a metà maggio. Alla domanda se durante la pasqua ortodossa saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni, Georgiadis ha affermato che "con lo stato della pandemia così com'è, non possiamo prevedere cosa accadrà tre settimane dopo. Quel che è certo è che, se le condizioni lo consentono, non abbiamo motivo non permetterlo". Il ministro si è detto ottimista sul corso della pandemia, sottolineando che "se le misure verranno osservate, dopo il 15 aprile, e con l'avanzamento delle vaccinazioni, è possibile che assisteremo a una rapida diminuzione della pandemia entro la fine di aprile". (segue) (Gra)