Grecia: Covid, premier Mitsotakis esorta gli anziani a vaccinarsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il sottosegretario allo Sviluppo, Nikos Papathanassis, ha confermato che dopo la pasqua ortodossa, il prossimo 2 maggio, ristoranti e bar riapriranno in Grecia, con il servizio per i clienti solo all’aperto. "Le imprese del settore turistico-recettivo saranno autorizzate a riaprire (le loro attività) in aree esterne e semi-aperte quando sarà il momento giusto. Sembra che questo accadrà dopo le vacanze di Pasqua", ha detto. Il ministro non ha escluso la possibilità di nuove chiusure del commercio al dettaglio, sottolineando l’importanza primaria della salute pubblica. (segue) (Gra)