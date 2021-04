Grecia: Covid, premier Mitsotakis esorta gli anziani a vaccinarsi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia inoltre avrebbe avviato trattative per la possibile produzione di vaccini Moderna e Sputnik V sul suo territorio, come riferito nei giorni scorsi da fonti citate dal quotidiano ellenico "Ta Nea". Secondo la ricostruzione, le autorità di Atene sono attualmente in contatto con aziende straniere per quanto riguarda la cooperazione nella produzione di vaccini, mostrando interesse in particolare per la statunitense Moderna e la russa Gamaleja (produttrice di Sputnik V). Secondo quanto riferito, l'ostacolo principale è rappresentato dal costo di produzione, che richiede fra i 100 e i 200 milioni di euro per il lancio, nonché accordi con i proprietari di brevetti. Le aziende farmaceutiche sono generalmente riluttanti a condividere i brevetti a meno che non siano in atto condizioni rigorose per garantire la loro protezione, osserva il quotidiano greco. Inoltre, il progetto richiederà un gran numero di personale altamente qualificato. Una soluzione potrebbe essere quella di creare un consorzio di società greche che intraprenderanno congiuntamente il progetto ad alta intensità di capitale. (segue) (Gra)