Grecia: Covid, premier Mitsotakis esorta gli anziani a vaccinarsi (6)

- Intanto il governo greco ha deciso di prelevare alcuni medici dal settore privato per impiegarli negli ospedali pubblici del Paese allo scopo di affrontare l'emergenza Covid-19, come annunciato in precedenza dal ministro della Salute ellenico, Vassilis Kikilias, dopo che lo stesso appello rivolto ai medici privati su base volontaria aveva riscosso una risposta debole. Solo 61 medici privati avevano infatti risposto nei giorni scorsi all'appello ministeriale, invece degli almeno 200 necessari. Il ministro Kikilias ha spiegato che la decisione è stata presa "alla luce delle circostanze d'emergenza e dell'esigenza urgente di fornire assistenza al sistema sanitario per i nostri concittadini". (segue) (Gra)